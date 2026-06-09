Кабмин направит 1,7 млрд руб на бесплатные лекарства для льготников

Правительство России дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - отмечается в сообщении.

Средства выделят из федерального бюджета.

На меру поддержки могут рассчитывать инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Кроме того, льготы предоставляются награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Ранее стало известно, что правительство направит почти 5 млрд рублей на помощь людям с сахарным диабетом.

