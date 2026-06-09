Кабмин направит 1,7 млрд руб на бесплатные лекарства для льготников
Правительство России дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - отмечается в сообщении.
Средства выделят из федерального бюджета.
На меру поддержки могут рассчитывать инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Кроме того, льготы предоставляются награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
Ранее стало известно, что правительство направит почти 5 млрд рублей на помощь людям с сахарным диабетом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелись два частных дома
- Кабмин направит 1,7 млрд руб на бесплатные лекарства для льготников
- Эксперт рассказал об опасности тополиного пуха для автомобилей
- Возвращение бывших: Как компании РФ хотят победить дефицит кадров
- В Балашихе один человек погиб при подрыве автомобиля
- Касперская: ИИ повышает производительность труда всего на 1%
- ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области
- Утечки и инъекции: Касперская назвала небезопасными западные ИИ-сервисы
- Под Белгородом из-за атаки FPV-дрона пострадал мужчина
- СМИ: Трамп заявлял о скорой сделке с Ираном уже 37 раз