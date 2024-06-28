Минздрав: В больницах находятся 108 пациентов с ботулизмом

В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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По его словам, в их числе 24 пациента, которые находятся на искусственной вентиляции легких.

«Выписаны 289 человек, в том числе трое детей»,- заключил Кузнецов.

Ранее Люблинский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу «Кухни на районе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Едой компании отравились не менее 188 человек, которые обратились к медикам с подозрением на ботулизм.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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