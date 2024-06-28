Минздрав: В больницах находятся 108 пациентов с ботулизмом

По его словам, в их числе 24 пациента, которые находятся на искусственной вентиляции легких.

«Выписаны 289 человек, в том числе трое детей»,- заключил Кузнецов.

Ранее Люблинский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу «Кухни на районе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Едой компании отравились не менее 188 человек, которые обратились к медикам с подозрением на ботулизм.