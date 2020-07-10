Минздрав утвердил указ о возобновлении диспансеризации
Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении профилактических осмотров и диспансеризации, сообщила директор министерского департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Екатерина Каракулина.
По её словам, профосмотры и диспансеризации будут возобновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Приказ сейчас находится на регистрации в Минюсте, передаёт РИА Новости.
Диспансеризация взрослого населения была приостановлена в марте из-за вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Как передаёт телеканал «360», Мурашко ранее призвал обращаться в медучреждения в первую очередь пациентам с хроническими заболеваниями.
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