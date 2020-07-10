Минздрав утвердил указ о возобновлении диспансеризации

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении профилактических осмотров и диспансеризации, сообщила директор министерского департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Екатерина Каракулина.

По её словам, профосмотры и диспансеризации будут возобновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Приказ сейчас находится на регистрации в Минюсте, передаёт РИА Новости.

Диспансеризация взрослого населения была приостановлена в марте из-за вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Как передаёт телеканал «360», Мурашко ранее призвал обращаться в медучреждения в первую очередь пациентам с хроническими заболеваниями.

