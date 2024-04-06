Минздрав предложил добавить в автоаптечку спасательное одеяло и многоразовые бинты

Министерство предложило с 1 сентября обязать водителей иметь в аптечке загубник для сердечно-легочной реанимации, многоразовые и одноразовые нелатексные эластичные бинты, при этом наличие марлевых стерильных бинтов будет необязательно. Также Минздрав потребует добавить в аптечку хирургические ножницы общего назначения и отдельную пару для перевязочного материала, многоразовое изотермическое одеяло размером не менее 160х210 см, черный либо синий маркер (карандаш).

«Утверждение нового состава аптечки, наиболее адекватно отвечающего задаче оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях... позволит повысить эффективность оказания первой помощи и, соответственно, снизить смертность, инвалидизацию и сроки временной утраты трудоспособности от травм», — указано в пояснительной записке к проекту.

Минздрав подчеркнул, что при разработке нового состава аптечки учли практику ее использования, скорректировав перечень входящих в нее изделий.

