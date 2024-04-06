Минздрав предложил добавить в автоаптечку спасательное одеяло и многоразовые бинты
Минздрав предложил утвердить новый состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, добавив в том числе спасательное изотермическое одеяло и маркер либо карандаш черного или синего цвета. Проект приказа ведомства размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Министерство предложило с 1 сентября обязать водителей иметь в аптечке загубник для сердечно-легочной реанимации, многоразовые и одноразовые нелатексные эластичные бинты, при этом наличие марлевых стерильных бинтов будет необязательно. Также Минздрав потребует добавить в аптечку хирургические ножницы общего назначения и отдельную пару для перевязочного материала, многоразовое изотермическое одеяло размером не менее 160х210 см, черный либо синий маркер (карандаш).
«Утверждение нового состава аптечки, наиболее адекватно отвечающего задаче оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях... позволит повысить эффективность оказания первой помощи и, соответственно, снизить смертность, инвалидизацию и сроки временной утраты трудоспособности от травм», — указано в пояснительной записке к проекту.
Минздрав подчеркнул, что при разработке нового состава аптечки учли практику ее использования, скорректировав перечень входящих в нее изделий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru