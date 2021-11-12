Минздрав уточнил сроки активации сертификата после прививки «Спутником Лайт»

Сертификат при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» активируется в день прививки. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Та же ситуация с теми, кто прививается после перенесённого COVID-19.

В то же время, в случае первичной процедуры вакцинации «Спутником Лайт» сертификат начинает действовать через 21 день после неё. То есть, соблюдается аналогия с двухкомпонентными вакцинами, такими как «Спутник V», когда сертификат становится действующим только после укола вторым компонентом. Обычно это как раз происходит в пределах 20 дней.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована более чем в 15 государствах, процесс регистрации проходит еще в 30 странах. При самостоятельном применении эффективность препарата составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации.

В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%. Такие данные распространил разработчик «Спутника Лайт» и «Спутника V» - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

