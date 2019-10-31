Минздрав «технически ошибся» в данных о сокращении врачей в регионах
Минздрав из-за «технической ошибки» скорректировал статистику о сокращении и приросте количества врачей в регионах. По уточненным данным, снижение числа медиков было зафиксировано в 55 регионах, тогда как ранее сообщалось о 54 субъектах.
Самая негативная динамика была зафиксирована на Чукотке, где, по состоянию на конец 2018 года, врачей стало меньше на 5,3%. Далее идут республика Алтай (4,4%), замыкает первую тройку Псковская область (4,2%).
В прежних материалах ведомства приводились куда более значительные цифры. Так сообщалось о том, что в Бурятии врачей стало меньше на 59 процентов.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что нехватка врачей ощущается в большинстве российских регионов, хотя в целом по стране медиков стало больше на 0,07%.
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