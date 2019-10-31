Минздрав «технически ошибся» в данных о сокращении врачей в регионах

Самая негативная динамика была зафиксирована на Чукотке, где, по состоянию на конец 2018 года, врачей стало меньше на 5,3%. Далее идут республика Алтай (4,4%), замыкает первую тройку Псковская область (4,2%).

В прежних материалах ведомства приводились куда более значительные цифры. Так сообщалось о том, что в Бурятии врачей стало меньше на 59 процентов.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что нехватка врачей ощущается в большинстве российских регионов, хотя в целом по стране медиков стало больше на 0,07%.

