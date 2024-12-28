Минздрав: Состояние двоих россиян, пострадавших в Актау, остается тяжелым
Состояние двоих россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остается тяжелым, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.
По его словам, состояние ещё четырех пассажиров Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» расценивается как средней степени тяжести, трое граждан России, переживших падение самолета, идут на поправку.
«Их состояние врачи оценивают, как легкой тяжести»,- добавил Кузнецов.
Ранее стало известно, что борт МЧС с выжившими в авиакатастрофе под Актау россиянами сел в аэропорту Жуковский, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав: Состояние двоих россиян, пострадавших в Актау, остается тяжелым
- На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
- Ученые выяснили, что грибы, фрукты и травы помогают избавиться от похмелья
- Путин подписал закон об открытии вклада банками без присутствия клиентов
- Путин подписал закон о спецсчетах для доходов иноагентов
- Путин подписал закон о приостановке запрета на работу террористической организации
- Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
- РЖД предложит пассажирам новогоднее меню в поездах дальнего следования
- Лукашенко помиловал еще 20 осужденных за протесты в Белоруссии
- Украинский агент показал тайник со взрывчаткой для покушения на офицера МО РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru