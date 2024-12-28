Минздрав: Состояние двоих россиян, пострадавших в Актау, остается тяжелым

Состояние двоих россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остается тяжелым, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, состояние ещё четырех пассажиров Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» расценивается как средней степени тяжести, трое граждан России, переживших падение самолета, идут на поправку.

«Их состояние врачи оценивают, как легкой тяжести»,- добавил Кузнецов.

Ранее стало известно, что борт МЧС с выжившими в авиакатастрофе под Актау россиянами сел в аэропорту Жуковский, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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