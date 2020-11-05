Минздрав сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппа в стране. Как отметили в НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, в период с 26 октября по 1 ноября наблюдалось её небольшое снижение по сравнению с показателями предыдущей недели.

«Уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране немного понизился по сравнению с предыдущей неделей. Он составил 79 на 10 000 населения и был выше еженедельного эпидемического порога на 13,3%», - сообщили в НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ.

Отмечается, что неделей ранее порог был превышен на 16,6%.

В половине российских регионов превышен порог заболеваемости ОРВИ

К слову, ранее на этой неделе стало известно, что прививку от гриппа в России сделали более 48,4 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там подчеркнули, что почти 14 миллионов из тех, кто вакцинировался – это дети.

Также известно, что за счет работодателей в стране было привито более 1,1 млн сотрудников.

Между тем, в конце октября сообщалось, что новосибирский центр «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЗаболеваниеГриппМинздрав
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