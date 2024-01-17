Минздрав: Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 3,3% за год
Смертность от болезней системы кровообращения, включая инфаркт и инсульт, снизилась в России в 2023 году на 3,3% сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, передает РИА Новости.
Также отмечается общее снижение смертности в стране на 7,8% (1198,13 на 100 тысяч населения).
Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза за последние десять лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза.
Ранее он заявил, что бюджет Федерального фонда ОМС на следующие три года обеспечит рост оказания медпомощи и стабильность работы всей системы здравоохранения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru