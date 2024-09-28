Минздрав Сахалина: Демонстрация видео об аборте в школе не была согласована
В Сахалинской области начата проверка по факту показа учащимся одной из школ города Оха видеоролика, посвященного медицинскому прерыванию беременности. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили РИА Новости, что данный материал был продемонстрирован представителями АНО «Выбери жизнь» без согласования с профильными ведомствами.
По словам представителя министерства, видеоролик был показан на уроке, что вызывает вопросы о соблюдении этических норм и возрастного ценза. Ведомство отметило, что по результатам проверки будут приняты соответствующие меры административного характера.
Прокуратура Сахалинской области также организовала проверку по этому случаю. В ходе нее будет дана оценка действиям должностных лиц школы с точки зрения соблюдения законодательства об образовании.
В случае выявления нарушений прокуратура намерена применить меры реагирования, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественном питании для Минобороны
- Минздрав Сахалина: Демонстрация видео об аборте в школе не была согласована
- В США 54 человека эвакуированы с крыши больницы из-за наводнения
- Картаполов заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаки вглубь России
- В Германии супружеской паре грозит тюремный срок за стриминг российских телеканалов
- Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11 человек
- Китай призвал США прекратить давление из-за конфликта в Украине
- Срок расследования дела экс-замминистра обороны Иванова продлен до декабря
- Reuters сообщил о потере связи с лидером «Хезболлы» после ударов Израиля
- Turkish Airlines отказала россиянину в перелете из Стамбула в Панаму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru