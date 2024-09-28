Минздрав Сахалина: Демонстрация видео об аборте в школе не была согласована

В Сахалинской области начата проверка по факту показа учащимся одной из школ города Оха видеоролика, посвященного медицинскому прерыванию беременности. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили РИА Новости, что данный материал был продемонстрирован представителями АНО «Выбери жизнь» без согласования с профильными ведомствами.

По словам представителя министерства, видеоролик был показан на уроке, что вызывает вопросы о соблюдении этических норм и возрастного ценза. Ведомство отметило, что по результатам проверки будут приняты соответствующие меры административного характера.

СМИ: Минздрав начал проверку из-за показа школьникам видео с абортом на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области также организовала проверку по этому случаю. В ходе нее будет дана оценка действиям должностных лиц школы с точки зрения соблюдения законодательства об образовании.

В случае выявления нарушений прокуратура намерена применить меры реагирования, передает «Радиоточка НСН».

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