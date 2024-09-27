СМИ: Минздрав начал проверку из-за показа школьникам видео с абортом на Сахалине
Минздрав Сахалинской области начал проверку по факту показа школьникам кадров медицинского аборта в городе Оха, ролик продемонстрировали представители местной АНО «Выбери жизнь», сообщил Telegram-канал «Голос страны».
В материале уточняется, что ролик не был предварительно согласован с ведомством и профильными структурами. В Минздраве также подчеркнули, что необходимо придерживаться этических норм и соблюдать возрастные ограничения при любом виде профилактической работы. По результатам проверки ведомство намерено принять соответствующие меры административного порядка.
Ролик реального медицинского аборта демонстрировался ученикам школы на большом экране. В процессе показа педагоги попросили организаторов отключить видео.
По данным Telegram-канала, показ был организован протестантским фондом «Выбери жизнь» с целью донести неприемлемость прерывания беременности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru