Минздрав: Россияне стали меньше пить

11 сентября17:14

В России стали меньше пить. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление замминистра здравоохранения Олега Салагая. Он отметил, что в настоящий момент потребление алкоголя составляет чуть меньше 10 литров на человека в год. Салагай подчеркнул, что это не мало, но и «не 18 литров, как было раньше», пишет «ФедералПресс».

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Между тем, ранее НСН писала, что законопроект Министерства здравоохранения о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года согласован большинством федеральных ведомств. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он подчеркнул, что закон, в частности, согласован Министерством экономического развития и Минпромторгом. При этом Салагай уточнил, что его рассмотрение может состояться уже в этом году.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выразил сомнение в принятии законопроекта

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