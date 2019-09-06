Евросоюз определил страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
В Европейском статистическом агентстве (Eurostat) проанализировали цены на алкогольную продукцию в европейских странах, сообщает ТАСС. Как оказалось, самые дорогие спиртные напитки можно купить в Финляндии, Ирландии и Швеции.
В Италии и Франции цены на алкоголь средние по ЕС, а самый доступный алкоголь в Румынии, Болгарии и Венгрии. Рейтинг основан на среднем статистическом индексе, для создания которого сравнили цены на пиво, вино и крепкое спиртное в разных европейских странах.
В отчете Eurostat за 2018 год также отмечено, что в разных странах цены отличаются более чем в два раза, несмотря на существующее в Евросоюзе единое экономическое пространство.
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