Евросоюз определил страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

В Италии и Франции цены на алкоголь средние по ЕС, а самый доступный алкоголь в Румынии, Болгарии и Венгрии. Рейтинг основан на среднем статистическом индексе, для создания которого сравнили цены на пиво, вино и крепкое спиртное в разных европейских странах.

В отчете Eurostat за 2018 год также отмечено, что в разных странах цены отличаются более чем в два раза, несмотря на существующее в Евросоюзе единое экономическое пространство.

