Минздрав России разрешил пострегистрационные испытания вакцины «КовиВак»

Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований ведомства.

«Цель клинического исследования — оценка профилактической эффективности и иммуногенности и безопасности препарата «КовиВак» на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет», — цитирует документ RT.

Исследование будут проводить на базе 16 медицинских организаций, в нем примут участие 32 тысячи добровольцев. Планируется, что испытания завершатся 30 декабря 2022 года.

Вакцина «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова, была зарегистрирована в РФ в феврале, напоминает «Свободная пресса». Препарат содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2, неспособный захватывать клетки. Иммунитет к COVID-19 после вакцинации сохраняется в течение восьми месяцев, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ИсследованиеВакцинаМинздравКоронавирус
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