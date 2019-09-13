Минздрав России предлагает ввести акцизы на электронные сигареты

13 сентября11:29

В России предлагают ввести акцизы на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. Как отмечает RT, об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, отметив, что ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. Глава Минздрава выразила надежду на то, что в ближайшее время этот документ будет поддержан.

В США запретят электронные сигареты с ароматом конфет и жвачки

Ранее НСН писала, что в Минздраве намерены проверить влияние электронных сигарет на здоровье людей. Такое поручение ведомства дано главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Кроме того, главной специалист по патологической анатомии должен будет проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с курением электронных сигарет, передает RT.

Мера связана с желанием Минздрава РФ приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам. Их употребление в общественных местах и продажу хотят ограничить, сообщает Ura.ru.

Ранее член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко в эфире НСН ответил на идею уравнять электронные и обычные сигареты.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:МинздравЭлектронные СигаретыАкцизы