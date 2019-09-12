В США запретят электронные сигареты с ароматом конфет и жвачки

В США решили запретить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Минздрав готовит документ, предписывающий изымать из магазинов страны курительные смеси с мятными и ментоловыми ароматами, ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя, сообщает РИА Новости. Однако, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, запрет не затронет вейпы со вкусом обычного табака, передает RT.

Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США уже сообщали о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Из более 450 случаев, пять привели к летальному исходу, сообщает Москва 24.

Член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко в эфире НСН ответил на идею уравнять электронные и обычные сигареты в России.



