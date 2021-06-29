Минздрав России подготовил документ об учете вакцинации при госпитализации

Министерство здравоохранения России предложило учитывать сведения о вакцинации от коронавируса при плановой госпитализации пациентов. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу указано, что при плановой госпитализации пациентов и приеме в медорганизации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, необходимо «учитывать сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии), в целях создания в указанных медицинских организациях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация против коронавирусной инфекции».

Как отмечается, проект регулирует вопросы организации работы медучреждений для реализации мер профилактики и снижения рисков распространения коронавируса.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусВакцинацияМинздрав
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