Минздрав РФ заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев ВИЧ

Он напомнил, что в стране с 2016 года с опережением целевых показателей реализуется государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

«Развитие отечественной промышленности позволило нам расширить и выполнить целевые показатели по борьбе с ВИЧ-инфекцией и охвату лекарственной терапией», - подчеркнул министр.

Он также призвал вкладываться в научные разработки новых лекарственных и вакцинных препаратов.

Ранее стало известно, что ФМБА разрабатывает две новые вакцины для лечения ВИЧ-инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

