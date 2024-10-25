Минздрав РФ заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев ВИЧ
Несмотря на то, что за последние 10 лет в России в три раза увеличилось число проведенных тестов на ВИЧ-инфекцию, число новых случаев заражения снизилось в 1,5 раза, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс».
Он напомнил, что в стране с 2016 года с опережением целевых показателей реализуется государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
«Развитие отечественной промышленности позволило нам расширить и выполнить целевые показатели по борьбе с ВИЧ-инфекцией и охвату лекарственной терапией», - подчеркнул министр.
Он также призвал вкладываться в научные разработки новых лекарственных и вакцинных препаратов.
Ранее стало известно, что ФМБА разрабатывает две новые вакцины для лечения ВИЧ-инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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