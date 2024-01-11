Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V»

Умер один из главных создателей российской вакционы от коронавируса «Спутник-V», заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Народицкий ушел из жизни в 82 года, точную причину смерти Альтштейн не назвал. Ученого коллеги и ученики называли называли «отцом-основателем» векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина «Спутник-V».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» достигла 97%. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

