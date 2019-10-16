Минздрав раскрыл продолжительность жизни россиян

Ранее в Минздраве РФ рассказали об уменьшении общей смертности в стране более чем на 3% по итогам восьми месяцев текущего года в сравнении с тем же периодом прошлого, отмечает RT.

По оценке специалистов, положительная динамика связана со снижением потребления алкоголя.

По данным Всемирной организацией здравоохранения, общее падение на душу населения в России с 2003 года к 2016 составило 43%.

