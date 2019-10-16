Минздрав раскрыл продолжительность жизни россиян

16 октября 201912:30

Средняя продолжительность жизни граждан России за первые восемь месяцев текущего года увеличилась до 73,6 лет. Такие данные озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Как сообщает «Свободная пресса», это на 0,7 года больше по сравнению с показателем прошлого года. При этом, женщины живут дольше мужчин – в среднем 78,5 лет.

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Ранее в Минздраве РФ рассказали об уменьшении общей смертности в стране более чем на 3% по итогам восьми месяцев текущего года в сравнении с тем же периодом прошлого, отмечает RT.

По оценке специалистов, положительная динамика связана со снижением потребления алкоголя.

По данным Всемирной организацией здравоохранения, общее падение на душу населения в России с 2003 года к 2016 составило 43%.

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ФОТО: pixabay.com
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