Минфин нашел плюсы в интернет-торговле алкоголем

Он отметил, что в настоящее время в интернете продается много поддельного алкоголя, и власти пока не могут установить контроль за этой сферой.

По мнению министра, вместо запрета следует навести в этой сфере порядок, на что согласны не все ведомства.



«Есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности, и пока мы не имеем единой правительственной позиции», – заключил глава Минфина.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддержала инициативу по легализации дистанционной торговли алкоголем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».