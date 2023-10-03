Минфин нашел плюсы в интернет-торговле алкоголем
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в интернет-торговле алкоголем плюсов больше, чем минусов, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время в интернете продается много поддельного алкоголя, и власти пока не могут установить контроль за этой сферой.
По мнению министра, вместо запрета следует навести в этой сфере порядок, на что согласны не все ведомства.
«Есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности, и пока мы не имеем единой правительственной позиции», – заключил глава Минфина.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддержала инициативу по легализации дистанционной торговли алкоголем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru