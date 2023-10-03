В Минздраве не поддержали идею разрешить интернет-торговлю алкоголем
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав не поддерживает предложение разрешить интернет-торговлю алкоголем, сообщает РИА Новости.
По его словам, это сделает алкогольные напитки более доступными, что приведёт к росту продаж, а также потребления, в том числе несовершеннолетними.
Он также напомнил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний и употребление таких напитков вызывает повышение смертности. Это значит, что более доступный алкоголь может оказать негативное влияние на демографию.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в интернет-торговле алкоголем плюсов больше, чем минусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru