В Минздраве не поддержали идею разрешить интернет-торговлю алкоголем

По его словам, это сделает алкогольные напитки более доступными, что приведёт к росту продаж, а также потребления, в том числе несовершеннолетними.

Он также напомнил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний и употребление таких напитков вызывает повышение смертности. Это значит, что более доступный алкоголь может оказать негативное влияние на демографию.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в интернет-торговле алкоголем плюсов больше, чем минусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

