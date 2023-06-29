Минздрав: продолжительности жизни в России выросла до 73,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 выросла до 73,4 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на заседании комитета Государственной Думы по охране здоровья, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что, тем самым, она превысила показатели в допандемийный период.

«Положительная динамика сохраняется и в этом году», — отметил министр.

Он также рассказал, что младенческая смертность в РФ стала самой низкой за все время наблюдений.

Ранее Михаил Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: government.ru
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