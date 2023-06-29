Минздрав: продолжительности жизни в России выросла до 73,4 года

Он подчеркнул, что, тем самым, она превысила показатели в допандемийный период.

«Положительная динамика сохраняется и в этом году», — отметил министр.

Он также рассказал, что младенческая смертность в РФ стала самой низкой за все время наблюдений.

Ранее Михаил Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



