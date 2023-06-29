Минздрав: продолжительности жизни в России выросла до 73,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 выросла до 73,4 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на заседании комитета Государственной Думы по охране здоровья, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что, тем самым, она превысила показатели в допандемийный период.
«Положительная динамика сохраняется и в этом году», — отметил министр.
Он также рассказал, что младенческая смертность в РФ стала самой низкой за все время наблюдений.
Ранее Михаил Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru