Минздрав продлил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года ныне действующих правил медицинского освидетельствования водителей. Желающие получить права с будущего года будут сдавать анализы на хроническое употребление спиртного исключительно по направлению нарколога, если он выявит подозрительные признаки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сейчас уже подписанный документ проходит процедуру государственной регистрации. В июле прошлого года министерство вышло с инициативой ввести в состав обязательного медицинского освидетельствования водителей и желающих получить права сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Это потребовало бы дополнительных расходов при прохождении медосмотра.

Введение в действие нормы было сначала отложено до 1 июля текущего года. Однако более тщательный анализ показал, что такие требования имеет смысл сохранить только для отдельных граждан. Новый проект приказа теперь позволит снизить стоимость такого исследования для гражданина.

