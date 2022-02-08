Минздрав продлил срок действия QR-кодов по антителам до полугода
Минздрав России продлил срок действия сертификата по результатам теста на антитела к коронавирусу до полугода с момента получения. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что приказ вступит в силу с 21 февраля.
Теперь сертификат будет содержать информацию о дате проведения исследования на антитела и о его методе. Также из раздела «Срок, на который установлены временные медицинские противопоказания к вакцинации» будет исключено слово «временные».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты смогут получить те, кто переболел COVID-19 без посещения врачей. Для получения сертификата «неофициально» переболевшим будет достаточно сдать тест на антитела.
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