Минздрав продлил срок действия QR-кодов по антителам до полугода

Отмечается, что приказ вступит в силу с 21 февраля.

Теперь сертификат будет содержать информацию о дате проведения исследования на антитела и о его методе. Также из раздела «Срок, на который установлены временные медицинские противопоказания к вакцинации» будет исключено слово «временные».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты смогут получить те, кто переболел COVID-19 без посещения врачей. Для получения сертификата «неофициально» переболевшим будет достаточно сдать тест на антитела.

