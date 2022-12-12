Минздрав призвал врачей не использовать фразы-провокаторы и уменьшительно-ласкательные слова
Российским медикам посоветовали не использовать при беседе с пациентом провокативные фразы, уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем». Об этом говорится в методических рекомендациях по организации дистанционной записи на прием к врачу, опубликованных Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) организации и информатизации здравоохранения Минздрава.
Как отметили в ведомстве, основная задача медицинского и немедицинского персонала заключается в решении медицинской проблемы пациента, и реализовывать ее необходимо «с момента обращения через канал записи». Так, Минздрав привел примерный перечень фраз, от которых лучше отказаться с предложением корректного аналога. Вместо обращений «девушка», «молодой человек» и «мужчина» рекомендуют говорить «вы», «скажите, пожалуйста», использовать имя пациента, пишет Ura.ru. Министерство призвало отказаться от употребления уменьшительно-ласкательных слов, отмечает RT.
Также врачам советуют не говорить «не знаю, кто вам такое сказал» и «а мы-то здесь причем?»: министерство рекомендует принести извинения и предложить разобраться. Ошибочными назвали фразы, возлагающие вину на пациента, «вы что-то путаете», «вы меня не слышите», «что вас еще не устраивает?». Медикам следует предложить пациенту помощь или объяснить свою мысль другими словами.
«Таким образом, недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности, отражающие безынициативность или нежелание помочь; любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления; фразы, не несущие конкретного смысла»,— говорится в рекомендациях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru