Новый карантин? «Ковидные» регионы России призвали к ограничениям

Коронавирусные антирекорды вновь побиты в России. Суточный прирост заболевших составил 23 610 случаев - максимум с начала пандемии. То же касается статистики по летальным исходам – 463 случая за сутки. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за весь период превысило два миллиона, количество смертей, вызванных коронавирусом, приблизилось к 35 тысячам.

По количеству подтвержденных случаев Россия находится на четвертом месте в мире, уступая США, Индии и Бразилии. Наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности фиксируются в Москве: 6 438 новых случаев коронавируса, 73 летальных исхода.

Активнее использовать ограничительные меры для борьбы с коронавирусом призвал руководителей регионов министр здравоохранения Михаил Мурашко. Особенно, это касается тех территорий, где фиксируется высокая заболеваемость и высокая нагрузка на систему здравоохранения. Ограничительные меры, по замыслу министра, можно принимать как на уровне региона, так и «точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая».

Ограничительные меры могут лишь затормозить процесс распространения инфекции, но не остановить пандемию, указал в эфире НСН доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, «пандемия остановится естественным путем, когда количество контактировавших с вирусом достигнет 60-70% населения региона, страны, континента, планеты».

«Ограничения вводятся, когда возникает нехватка мест в больницах и растет количество погибших. Если же система здравоохранения справляется, то можно отпустить тормоза, тогда люди быстрее переболеют и пандемия прекратится. По этому пути идет Швеция, которую многие за это критикуют», - заявил ученый.

Ужесточения антивирусных мер в масштабах страны пока, по всей видимости, можно не опасаться. Такой вывод позволяет сделать реплика пресс-секретаря президента России. Глава государства Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением к россиянам по теме коронавируса, заявил Дмитрий Песков, добавив, что такие обращения глава государства делает лишь по мере необходимости. «Сейчас такой необходимости нет», - заключил Песков.

Весной, когда власти России решились на общенациональный, как теперь принято говорить, локдаун, Путин несколько раз выступал с телеобращениями. В первом из них он как раз и объявил о введении из-за коронавируса сначала одной нерабочей недели, а затем, во втором выступлении - о продлении режима нерабочих дней.

