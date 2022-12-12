Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам

Работники медицинских организаций должны проявлять эмпатию к пациентам, а также создавать атмосферу взаимного уважения. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в разговоре с РИА Новости.

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По его словам, первостепенное значение имеет создание условий для роста удовлетворенности граждан медицинской помощью. Помощник министра подчеркнул, что у пациента начинает складываться впечатление уже в момент первого контакта - записи на прием к врачу.

Ранее российским медикам посоветовали не использовать при беседе с пациентом провокативные фразы, уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МинздравМедики
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