Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам
Работники медицинских организаций должны проявлять эмпатию к пациентам, а также создавать атмосферу взаимного уважения. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в разговоре с РИА Новости.
По его словам, первостепенное значение имеет создание условий для роста удовлетворенности граждан медицинской помощью. Помощник министра подчеркнул, что у пациента начинает складываться впечатление уже в момент первого контакта - записи на прием к врачу.
Ранее российским медикам посоветовали не использовать при беседе с пациентом провокативные фразы, уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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