Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам

По его словам, первостепенное значение имеет создание условий для роста удовлетворенности граждан медицинской помощью. Помощник министра подчеркнул, что у пациента начинает складываться впечатление уже в момент первого контакта - записи на прием к врачу.

Ранее российским медикам посоветовали не использовать при беседе с пациентом провокативные фразы, уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

