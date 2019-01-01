Минздрав признал антибиотики неэффективными

В Министерстве здравоохранения РФ заявили о неэффективности антибиотиков для лечения целого ряда вирусных заболеваний, заявил главный специалист ведомства по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин.

По его словам, «специфического противовирусного лечения» не имеют такие заболевания как полиомиелит, корь, паротит и ветряная оспа, самым эффективным способом борьбы с которыми до сих пор остается вакцинация.

Кроме того, утверждает эксперт, эпидемиологические меры, гигиена и санитария также не способны полностью устранить проблему инфекционных заболеваний.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН предупредил об опасности самолечения в случае инфекционных заболеваний. «В нашей стране складывается такая ситуация, когда очень многие люди занимаются самолечением. По неофициальным данным в период подъема заболеваемости сезонными инфекциями, в частности гриппа и ОРВИ, процент самолечения в некоторых регионах достигает до 60 процентов. А это уже критическая цифра. Люди самостоятельно, без назначения врача решают, какие принимать препараты», - подчеркнул врач. Он также подчеркнул, что к эпидемическому сезону нужно готовиться заранее, делая прививки.

