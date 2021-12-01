Минздрав принял новые правила получения медсправок для водителей
Министерство здравоохранения утвердило новый порядок получения медсправок для водительских прав. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил, что теперь для некоторых категорий водителей будет увеличен объем исследований, результаты которых входят в медсправку. Так, при восстановлении права водить автомобиль после лишения прав за вождении в пьяном виде придётся пройти химико- токсикологическое исследование и анализ крови. Исследования покажут, употреблял ли кандидат в водители наркотики или алкоголь на постоянной основе.
Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- ВОЗ: омикрон-штамм обнаружен уже в 23 странах
- Минздрав принял новые правила получения медсправок для водителей
- Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном
- Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России
- Талибы атаковали иранские КПП на границе
- Польша одобрила вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет
- Вашингтон пригрозил России санкциями в случае агрессии в сторону Украины
- Политолог определил главные вопросы будущей пресс-конференции Путина
- Минздрав: пандемия COVID-19 будет продолжаться из-за новых штаммов
- Роналду одним словом прокомментировал седьмой «Золотой мяч» Месси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru