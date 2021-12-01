Минздрав принял новые правила получения медсправок для водителей

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил, что теперь для некоторых категорий водителей будет увеличен объем исследований, результаты которых входят в медсправку. Так, при восстановлении права водить автомобиль после лишения прав за вождении в пьяном виде придётся пройти химико- токсикологическое исследование и анализ крови. Исследования покажут, употреблял ли кандидат в водители наркотики или алкоголь на постоянной основе.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года.

