Минздрав принял новые правила получения медсправок для водителей

Министерство здравоохранения утвердило новый порядок получения медсправок для водительских прав. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минздраве предложили изменить правила получения медсправок для водителей

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил, что теперь для некоторых категорий водителей будет увеличен объем исследований, результаты которых входят в медсправку. Так, при восстановлении права водить автомобиль после лишения прав за вождении в пьяном виде придётся пройти химико- токсикологическое исследование и анализ крови. Исследования покажут, употреблял ли кандидат в водители наркотики или алкоголь на постоянной основе.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МинздравВодительское Удостоверение
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