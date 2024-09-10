Минздрав предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Минздрав уточнил, что никаких специальных приложений у них нет, и все их цифровые сервисы доступны только на портале «Госуслуги». Граждан призывают быть осторожными и не передавать никому данные своих банковских карт.

МВД также сообщило, что мошенники начали скупать старые сим-карты для восстановления доступа к онлайн-аккаунтам жертв, что может привести к утечке личной информации, включая паспортные данные, передает «Радиоточка НСН».