Минздрав предложил запретить водить машину при расстройствах половой идентификации
Министерство здравоохранения России предлагает утвердить новый список медицинских противопоказаний для вождения автомобилей. Среди них —расстройства половой идентификации, следует из проекта распоряжения правительства РФ.
В новый перечень может войти десять групп заболеваний, включая симптоматические психические расстройства, шизофрению и расстройства личности и поведения. Уточняется, что к ним относится расстройства сексуального предпочтения, а также расстройство половой идентификации в детском возрасте.
В случае одобрения предложение Минздрава начнет действовать с осени 2024 года.
Ранее Минздрав предоставил в ответ на депутатский запрос Ярослава Нилова список медицинских препаратов, которые нежелательно употреблять за рулем. При этом Михаил Мурашко отмечал, что перечень лекарств носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru