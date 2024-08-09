Минздрав предложил запретить водить машину при расстройствах половой идентификации

В новый перечень может войти десять групп заболеваний, включая симптоматические психические расстройства, шизофрению и расстройства личности и поведения. Уточняется, что к ним относится расстройства сексуального предпочтения, а также расстройство половой идентификации в детском возрасте.

В случае одобрения предложение Минздрава начнет действовать с осени 2024 года.

Ранее Минздрав предоставил в ответ на депутатский запрос Ярослава Нилова список медицинских препаратов, которые нежелательно употреблять за рулем. При этом Михаил Мурашко отмечал, что перечень лекарств носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение, передает «Радиоточка НСН».

