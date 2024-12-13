Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов

В рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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В ведомстве указали, что речь идёт в том числе об ограничении розничной продажи самогонных аппаратов «в зависимости от их производительности».

«Запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения», - добавили в министерстве.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил «Радиоточке НСН», что если люди производят алкоголь дома для личного потребления, то это законно, а если же они производят алкоголь для продажи, то это уже преступление.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Василенко
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