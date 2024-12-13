Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов

В ведомстве указали, что речь идёт в том числе об ограничении розничной продажи самогонных аппаратов «в зависимости от их производительности».

«Запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения», - добавили в министерстве.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил «Радиоточке НСН», что если люди производят алкоголь дома для личного потребления, то это законно, а если же они производят алкоголь для продажи, то это уже преступление.

