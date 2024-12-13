Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов
В рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
В ведомстве указали, что речь идёт в том числе об ограничении розничной продажи самогонных аппаратов «в зависимости от их производительности».
«Запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения», - добавили в министерстве.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил «Радиоточке НСН», что если люди производят алкоголь дома для личного потребления, то это законно, а если же они производят алкоголь для продажи, то это уже преступление.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз запустил операцию по воздушной отправке гуманитарной помощи в Сирию
- Макрон назначил нового премьера Франции
- Экстренные отключения света начались в Одессе
- Путин разрешил властям скрывать часть информации о своей работе
- Дзюба рассказал о намерении побить рекорды Лоськова и Кержакова в 2025 году
- Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте в Краснодаре
- Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
- Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов
- Пьяный посетитель поджог ночной клуб в Подмосковье после конфликта с охранником
- Украина запросила импорт электроэнергии у пяти европейских стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru