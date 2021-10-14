Минздрав попросил ушедших на пенсию врачей вернуться к работе
Министерство здравоохранения России попросило пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или на пенсию из-за пандемии, вакцинироваться и вернуться к работе. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться», — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания профильного комитета Госдумы.
В последние недели в России растет заболеваемость коронавирусом, в связи с этим некоторые регионы страны вводят обязательную вакцинацию до 80% отдельных категорий населения, а также QR-коды для посещения мест массового скопления людей. За минувшие сутки в РФ зафиксировали 28 717 новых случаев COVID-19 и 984 летальных исхода, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru