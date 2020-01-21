Минздрав подготовит экспресс-тест на новый коронавирус в феврале

Экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая Центр стратегического планирования (ЦСП) и управления медико-биологическими рисками здоровья Минздрава подготовит в феврале. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замруководителя ведомства Олег Салагай.

Как напоминает RT, о том, что российские специалисты создадут тест на наличие коронавируса 2019-nCoVстало известно в январе. При этом отмечалось, что пока нет точного определения клинической картины заболевания – она похожа на грипп или ОРЗ.

Добавим, в среду, 22 января, Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание в связи со вспышкой заболевания, отмечает Газета.ру. По данным комитета здравоохранения китайского города Ухань, по состоянию на 19 января, новым видом коронавируса заразились 219 человек, четверо из которых скончались. Кроме того, специалисты отмечают, что случаи заболевания также регистрируются в Таиланде, Южной Корее и Японии, отмечает РИА ФАН.