Пассажиров из Китая собираются проверять на коронавирус

Пассажиров, прибывших из Китая, собираются проверять на наличие коронавируса. В Минздраве РФ в настоящее время разрабатывается тест, благодаря которому диагностика замет около 15 минут. Планируется, что разработка будет внедрена в начале февраля, она заменит в воздушных гаванях дистанционную проверку тепловизором, сообщает Ura.ru.

В конце декабря китайские влaсти зaявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухaнь провинции Хубэй. На сегодняшний день зафиксировано три летальных исхода от пневмонии. Заражено 128 человек, из которых 35 находятся в тяжелом состоянии. Вирус добрался и до Японии.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью НСН предостерег россиян от поездок в Китай из-за нового коронавируса.