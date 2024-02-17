Минздрав подготовил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

Документ предлагает разрешить оказывать первую помощь без согласия пострадавшего, одного из родителей или другого законного представителя при отсутствии выраженного до начала оказания помощи отказа гражданина (либо законного представителя) от нее. Также Минздрав планирует разрешить предпринимать необходимые действия с использованием инструкций от диспетчера по приему вызовов скорой помощи. При этом для оказания первой помощи разрешат применять отдельные медизделия и препараты, не входящие в состав аптечек, укладок, наборов или комплектов, а также подручные средства.

Кроме того, проект документа Минздрава устанавливает список состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень и последовательность мероприятий по ее оказанию. Так, среди состояний, при которых необходима помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания либо сердца, нарушение проходимости дыхательных путей из-за инородного тела. Также в перечень внесли наружные кровотечения, различные травмы, ранения и поражения, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс и прочие требующие вызова скорой помощи состояния.

