Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике через «Госуслуги»

Минздрав намерен ввести возможность прикрепления к поликлинике онлайн с помощью портала «Госуслуги» во всех регионах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему... помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — указано в проекте.

Документ может вступить в силу уже с 1 сентября.

Сейчас опция прикрепления к поликлинике действует на госуслугах, однако доступна она не во всех регионах. После внесения изменений россияне в любом субъекте смогут проходить эту процедуру как при личной явке, так и электронно.

Ранее замглавы Минздрава Евгения Котова заявила, что ведомство намерено увеличить число россиян, прошедших профилактический осмотр для оценки репродуктивного здоровья, и охватить не менее 32% граждан в возрасте 18-49 лет.

