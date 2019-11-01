Минздрав отметил рост кадрового потенциала столичных поликлиник
Москва раньше других регионов России начинает программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об сообщил мэр столицы Сергей Собянин по результатам расширенного заседания президиума Госсовета по проблемам здравоохранения, которое прошло накануне в Калининграде.
По словам градоначальника, развернуть программу раньше срока можно, благодаря усилению кадрового потенциала первичного медицинского звена и сформированной концепции модернизации поликлиник. Собянин уточнил, что уже с первого квартала 2020 года начнутся конкурсы на проведение реконструкций поликлиник. Согласно
Согласно данным министерства здравоохранения, в Москве за прошлый год число врачей увеличилось почти на две тысячи, прирост к 2017 году составил 3,5%. Столица показывает позитивную динамику численности медиков первичного звена. В 2020 году в поликлиники будут оформлены на работу еще 500 узконаправленных специалистов.
В филиалах всех городских поликлиник будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей - терапевты, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги.
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