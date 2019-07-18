Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году

Минздрав пересмотрел прогноз, касающийся числа курильщиков в России. Как отмечает РБК, ранее в концепции по борьбе с этой вредной привычкой фигурировал показатель в 5% курящих. В нынешней он составляет 21%. При этом, согласно данным Росстата, курильщиками в настоящий момент являются 22,5% наших соотечественников.

Источник отмечает, что в Минздраве не пояснили, с чем связано снижение целевого показателя в четыре раза. Однако в ведомстве подчеркнули, что этот вариант не финальный, поэтому давать какие-либо комментарии пока рано.

К слову, в ходе проведенного опроса более 5% респондентов рассказали, что не представляют своей жизни без табака. Наибольшее количество любителей подымить фиксируется в возрастной группе от 40 до 50 лет. Там курильщиков 32,5% — курильщики.