Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году
Минздрав пересмотрел прогноз, касающийся числа курильщиков в России. Как отмечает РБК, ранее в концепции по борьбе с этой вредной привычкой фигурировал показатель в 5% курящих. В нынешней он составляет 21%. При этом, согласно данным Росстата, курильщиками в настоящий момент являются 22,5% наших соотечественников.
Источник отмечает, что в Минздраве не пояснили, с чем связано снижение целевого показателя в четыре раза. Однако в ведомстве подчеркнули, что этот вариант не финальный, поэтому давать какие-либо комментарии пока рано.
К слову, в ходе проведенного опроса более 5% респондентов рассказали, что не представляют своей жизни без табака. Наибольшее количество любителей подымить фиксируется в возрастной группе от 40 до 50 лет. Там курильщиков 32,5% — курильщики.
Ранее НСН писала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. Как отмечает РИА Новости, документ предусматривает размещение в авиагаванях специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции. Они, по словам авторов инициативы, помогу оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей,
Как отмечает RT, в конце прошлого года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году
- На Москву надвигается гроза
- Правительство выделит пострадавшей от наводнения Иркутской области 14 млрд рублей
- Минобороны опровергло сообщения о сухопутных операциях России в Идлибе
- «Освобождение Вышинского»: Кремль назвал условие для диалога с Украиной