Минздрав: Оптимальный возраст для рождения ребенка у женщины – 18-35 лет
Оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка у женщины – от 18 до 35 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
Там заявили, что употребление табака увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, более 20 граммов этанола в день – на 60%, более пяти чашек кофе в день снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.
Мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность этого уменьшается.
Ранее в России предложили ввести выплату женщинам за рождение детей до 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав: Оптимальный возраст для рождения ребенка у женщины – 18-35 лет
- Погранслужба: Границу Украины за сутки пересекли 150 тысяч человек
- В парламенте Словакии пригрозили Киеву ответными мерами
- Президент Панамы ответил на желание Трампа вернуть канал США
- Трамп намерен создать в США систему ПРО, аналогичную «Железному куполу»
- Фицо заявил о готовности Москвы поставлять газ на Запад
- СМИ: В аэропорту Петербурга пассажиров массово снимают с рейсов
- Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с мазутом
- Фицо: Визит в Москву был реакцией на слова Зеленского
- СМИ: BMW выявила канал поставки автомобилей в Россию в обход санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru