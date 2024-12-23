Минздрав: Оптимальный возраст для рождения ребенка у женщины – 18-35 лет

Там заявили, что употребление табака увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, более 20 граммов этанола в день – на 60%, более пяти чашек кофе в день снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.

Мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность этого уменьшается.

Ранее в России предложили ввести выплату женщинам за рождение детей до 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

