Минздрав опроверг слова посла ЕС о непредоставлении документов по COVID-сертификатам
Министерство здравоохранения России опровергло заявления посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что Москва якобы не предоставила Еврокомиссии необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов документы. Об этом сообщает РБК.
Ранее Эдерер заявил, что Евросоюз в июле предоставил Минздраву всю необходимую информацию и требования. Однако ведомство якобы так и не подготовило требуемые данные для отправки в ЕК.
Как сообщили в Минздраве, запрошенные документы были отправлены, более того, 30 сентября ведомство получило от европейского представительства подтверждение об их получении.
В министерстве добавили, что сейчас идет согласование деталей визита в РФ представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации российской вакцины «Спутник V», отмечает РИА ФАН. Эксперты регулятора могут посетить Россию уже в декабре.
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