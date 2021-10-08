Минздрав опроверг слова посла ЕС о непредоставлении документов по COVID-сертификатам

Министерство здравоохранения России опровергло заявления посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что Москва якобы не предоставила Еврокомиссии необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов документы. Об этом сообщает РБК.

Ранее Эдерер заявил, что Евросоюз в июле предоставил Минздраву всю необходимую информацию и требования. Однако ведомство якобы так и не подготовило требуемые данные для отправки в ЕК.

Как сообщили в Минздраве, запрошенные документы были отправлены, более того, 30 сентября ведомство получило от европейского представительства подтверждение об их получении.

В министерстве добавили, что сейчас идет согласование деталей визита в РФ представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации российской вакцины «Спутник V», отмечает РИА ФАН. Эксперты регулятора могут посетить Россию уже в декабре.

