Минздрав объяснил отказ от МКБ-11 защитой традиционных ценностей
Приостановка внедрения в России Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) связана с жалобами о ее возможном противоречии традиционным ценностям, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
В ведомстве указали на большое количество обращений от граждан, представителей общественных организаций, сенаторов и депутатов.
Минздрав заверил, что решение приостановить внедрение МКБ-11 не скажется на доступности и качестве оказания медицинской помощи. Также это позволит изучить международный опыт по переходу на новую версию классификации, указали в министерстве.
Ведомство 30 января внесло изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, предусмотрев ее лишь для уязвимых категорий граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru