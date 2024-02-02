Минздрав объяснил отказ от МКБ-11 защитой традиционных ценностей

В ведомстве указали на большое количество обращений от граждан, представителей общественных организаций, сенаторов и депутатов.

Минздрав заверил, что решение приостановить внедрение МКБ-11 не скажется на доступности и качестве оказания медицинской помощи. Также это позволит изучить международный опыт по переходу на новую версию классификации, указали в министерстве.

Ведомство 30 января внесло изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, предусмотрев ее лишь для уязвимых категорий граждан, передает «Радиоточка НСН».

