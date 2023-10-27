Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав России обновил временные методические рекомендации для медиков по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве.
Обновленную информацию направили во все медицинские учреждения, пишет RT.
Согласно новым рекомендациям, COVID-19 приобретает «черты сезонной инфекции». В документ включили вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей от 6 до 11 лет, а также рекомендовали 13 препаратов для лечения COVID-19, отмечает телеканал «360».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в новой версии методических рекомендаций уточнили данные по лекарствам и оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, психическими расстройствами. Кроме того, эксперты добавили подразделы по помощи людям с заболеваниями системы крови, в том числе реципиентам гемопоэтических стволовых клеток крови и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.
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