Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Обновленную информацию направили во все медицинские учреждения, пишет RT.

Согласно новым рекомендациям, COVID-19 приобретает «черты сезонной инфекции». В документ включили вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей от 6 до 11 лет, а также рекомендовали 13 препаратов для лечения COVID-19, отмечает телеканал «360».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в новой версии методических рекомендаций уточнили данные по лекарствам и оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, психическими расстройствами. Кроме того, эксперты добавили подразделы по помощи людям с заболеваниями системы крови, в том числе реципиентам гемопоэтических стволовых клеток крови и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.

