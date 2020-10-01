Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Министерство здравоохранения России обновило временные рекомендации по лечению заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса. Это уже версия 8.1 документа.
По информации пресс-службы Минздрава, фавипиравир включён в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к амбулаторному применению. Обновление вызвано внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов с таким непатентованным названием.
В середине сентября министерство выдало разрешение на амбулаторное использование двух препаратов фавипиравира для лечения больных COVID-19 Предполагается, что им также дополнят перечень жизненно важных лекарств, отмечает RT.
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