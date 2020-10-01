Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России обновило временные рекомендации по лечению заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса. Это уже версия 8.1 документа.

По информации пресс-службы Минздрава, фавипиравир включён в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к амбулаторному применению. Обновление вызвано внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов с таким непатентованным названием.

В середине сентября министерство выдало разрешение на амбулаторное использование двух препаратов фавипиравира для лечения больных COVID-19 Предполагается, что им также дополнят перечень жизненно важных лекарств, отмечает RT.

