Минздрав назвал сроки спада эпидемии коронавируса
Эпидемия нового коронавируса в России может пойти на спад к лету. О таких сроках развития ситуации в эфире телеканала «Россия 24» объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в дальнейшем всё будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в распоряжении медиков.
Глава Минздрава также уточнил, что сейчас в России свыше 700 пациентов, инфицированных COVID-19, находятся в тяжёлом состоянии. За сутки в стране зарегистрировано 4 268 новых случаев заболевания, общее число заболевших превысило 47 тысяч человек.
Ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным было объявлено, что клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться с 1 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru