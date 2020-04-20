Минздрав назвал сроки спада эпидемии коронавируса

Эпидемия нового коронавируса в России может пойти на спад к лету. О таких сроках развития ситуации в эфире телеканала «Россия 24» объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в дальнейшем всё будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в распоряжении медиков.

Глава Минздрава также уточнил, что сейчас в России свыше 700 пациентов, инфицированных COVID-19, находятся в тяжёлом состоянии. За сутки в стране зарегистрировано 4 268 новых случаев заболевания, общее число заболевших превысило 47 тысяч человек.

Ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным было объявлено, что клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться с 1 июня.

