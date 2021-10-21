Минздрав наградил сотрудников центра Гамалеи за участие в создании вакцины от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что высокие награды получили более 40 сотрудников центра, которые принимали непосредственное участие как в разработке, так и налаживании промышленного производства препарата.

В частности, заместитель директора по научной работе подразделения НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Борис Народицкий, который является одним из авторов векторной вирусной платформы, был награждён Орденом почёта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственной премии РФ 2020 года в области науки и технологий директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, его заместителю Денису Логунову и начальнику 48-го Центрального НИИ Минобороны России Сергею Борисевичу - за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола, а также против коронавируса («Спутник V»).

