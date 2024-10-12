Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя до 21 года

Ранее парламентарий обратился в ведомство с предложением запретить продажу алкоголя россиянам, не достигшим возраста 21 года.

«Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя... на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу», — отмечается в ответе ведомства Хамзаеву.

Министерство указало, что в плане содержится проработка возможности повышения минимального возраста, по достижении которого возможна продажа гражданам крепкого алкоголя. Сейчас завершаются процедуры по утверждению плана.

