Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя до 21 года

Минздрав прорабатывает возможность увеличения возрастного порога продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства депутату Госдумы Султану Хамзаеву.

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Ранее парламентарий обратился в ведомство с предложением запретить продажу алкоголя россиянам, не достигшим возраста 21 года.

«Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя... на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу», — отмечается в ответе ведомства Хамзаеву.

Министерство указало, что в плане содержится проработка возможности повышения минимального возраста, по достижении которого возможна продажа гражданам крепкого алкоголя. Сейчас завершаются процедуры по утверждению плана.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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