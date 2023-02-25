Минздрав начал обучение руководства учреждений здравоохранения в новых регионах

По ее словам, такая работа в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях идет в плановом режиме.

«Есть график обучающих вебинаров, их проводим как мы, так и другие научно-исследовательские медицинские центры. В первом полугодии 2023 года поедем туда физически проводить учебу», - рассказала Кобякова ТАСС в кулуарах форума «Медицина, доступная каждому».

Первое очное обучающее мероприятие провели в Симферополе, обучение прошли около 50 специалистов. Следующая такая встреча состоится в первой половине года в одном из четырех новых регионов.

