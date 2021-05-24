Минздрав Мальты заявил о достижении коллективного иммунитета к COVID-19

Мальта достигла коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Times of Malta, ссылаясь на министра здравоохранения республики Криса Ферна.

«Вакцина — это оружие против вируса», — заявил глава Минздрава Мальты.

Ферн сообщил, что 42% населения республики прошли полную иммунизацию, а уже к понедельнику 70% жителей страны вакцинируются по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19.

Кроме того, с июля будет отменен обязательный масочный режим на улицах для граждан, прошедших полную иммунизацию. При низком уровне заболеваемости планируется дальнейшее смягчение ограничений.

Вакцинация на Мальте стартовала в январе. Прививки от коронавируса получают граждане в возрасте от 16 лет. Для вакцинации используются препараты Pfizer и BioNtech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson.

